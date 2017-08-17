ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Русский инвестиционный альянс»
17 августа 2017 10:21
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Банк России 17 августа объявил об отзыве лицензии у банка «Русский инвестиционный альянс», сообщает регулятор.
«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 17 августа 2017 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий Банк «Русский Инвестиционный Альянс» (акционерное общество) «РИАБАНК» (АО)», — сказано в сообщении ЦБ РФ.
По данным «Интерфакс-100» банк «Русский Инвестиционный Альянс» по итогам первого полугодия 2017 года занимает 317-е место в банковской системе РФ. По версии «РИА Рейтинг» банк занимает по состоянию на 1 июля 325-е место.
По данным ЦБ РФ, банк занимал по величине активов на 1 августа 2017 года 334-е место в банковской системе РФ.
Регулятор отмечает, что РИАБАНК обладал неэффективной системой управления рисками и внутреннего контроля. Это привело к появлению активов низкого качества. Оценка кредитного риска выявила у банка полную утрату собственного капитала. Кроме этого, кредитная организация, ориентированная на оказание традиционных банковских услуг, была вовлечена в осуществление сомнительных операций, связанных с обналичиваем и выводом денежных средств за рубеж.
ЦБ РФ сообщает, что неоднократно применял против РИАБАНКа меры по надзорному реагированию, в частности, трижды вводил ограничения на привлечение банком вкладов населения. Руководство банка, по данным регулятора, не предпринимало мер по нормализации его деятельности.
Полномочия организации приостановлены, в РИАБАНКе назначена временная администрация, которая будет работать до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора, пишут "Известия"
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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