ТАСС узнал о переносе запуска нового пилотируемого корабля «Федерация» на Байконур
28 мая 2017 10:45
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Руководство «Роскосмоса» намерено пересмотреть планы по запуску нового российского космического пилотируемого корабля «Федерация», в частности, перенести дату на 2022 год, а место — на космодром Байконур. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
По словам собеседника агентства, помимо сроков, изменится также и проект самого запуска: корабль выведет на орбиту новая ракета-носитель среднего класса «Феникс», а не «Ангара», как планировалось ранее. Как отметил источник, это не потребует серьезных переделок в системах самого корабля
Запуск изначально планировалось провести с космодрома Восточный, однако, подчеркивает источник агентства, первый полет «Федерации» пройдет с Байконура, поскольку на Восточном отсутствует необходимая инфраструктура для пилотируемых запусков. Строительство монтажно-испытательного корпуса корабля, систем жизнеобеспечения на стартовом поле и инфраструктуры для проживания космонавтов, указывает собеседник, отложат до разработки сверхтяжелого носителя для полетов к Луне. Корабль «Федерация» для лунной миссии, с которого запланирована высадка космонавтов на поверхность спутника, специально переделают и увеличат с 14 до 20 т.
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС.
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