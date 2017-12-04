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Сызранец преодолел шесть испытаний, но уступил "Камикадзе" на экстремальном шоу

4 декабря 2017 09:16
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Сызранец преодолел шесть испытаний, но уступил
В эфире Первого канала прошло шоу «Русский ниндзя».

В выпуск программы попало и выступление сызранского спортсмена Владимира Семенченко.
Участники шоу остаются один на один с полосой непреодолимых препятствий и работают на пределе возможностей.

Как рассказал сам Владимир, ему всегда были интересны специфические экстремальные шоу, а тут появилась возможность принять участие в проекте Первого канала. Поэтому он и отправился на кастинг шоу «Ниндзя».

Побороться за главный приз – 5 млн рублей – сызранцу не удалось. Сначала Владимир успешно преодолел такие испытания, как перескоки по тумбам, удерживание на груше, пробежка по узкой дорожке, канатная сетка, в самом конце взобравшись на высокую горку. Тем самым, наш земляк прошёл полосу препятствий за 2 минуты и 45 секунд.

Отметим, что в основную часть показа его выступление включено не было. Более того, по-видимому, Владимир изначально не проходил в полуфинал из-за не самого лучшего времени на дистанции. Однако всё изменила травма одного из участников, после чего 24-летний Владимир Семенченко всё же попал в число полуфиналистов.

Сызранец успешно прошёл первое испытание, но не сумел преодолеть "Камикадзе" - вращающиеся в воздухе лопасти пропеллера, на которых участникам с помощью рук было необходимо перейти на другой участок, разделённый водным барьером. К сожалению, руки парня соскользнули со снаряда, пишет КТВ-Луч.

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