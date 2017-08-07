Супермаркеты хотят обязать собирать пустую стеклотару
7 августа 2017 09:47
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Возврат стеклотары может быть возрожден в России. С такой инициативой выступил депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров. По его мнению, с введением переработки стеклотары появятся новые рабочие места, а также сократится объем коммунальных отходов, попадающих на мусорные полигоны, соответственно, снизится вред, наносимый окружающей среде.
Как рассказал Владимир Петров RT, предполагается, что будет введена залоговая стоимость стеклянных бутылок. Для приема стеклотары, по замыслу автора инициативы, супермаркеты на своих территориях обязаны будут установить специальные автоматы. Таким образом, покупатель сможет вернуть «залоговую стоимость», уплаченную при покупке того или иного напитка, продукта, после того, как сдаст пустую тару. «Залоговая стоимость — это фиксированная цена на тару, которая указывается на бутылке или банке и гарантированно возвращается потребителю после сдачи, - объяснил Петров RT. – Это будет стимулировать людей сдавать бутылки. А если в каждом магазине будет автомат, то им будет ещё и удобно их сдавать. Эти меры широко применяются в Европе, например в Финляндии. При этом в России пункты по сбору стеклотары находятся только в 80 городах».
Законодатель также отметил, что сегодня в России перерабатывается 1,2 млн тонн стеклотары. Переработка тысячи тонн позволяет содержать восемь рабочих мест, а также сужает площадь мусорных полигонов на 10 тысяч га. На 30% сокращаются редные выбросы в атмосферу и энергозатраты при производстве ново стеклянной продукции, пишет "ФедералПресс".
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