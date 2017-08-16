Судебное заседание по делу Улюкаева было перенесено на осень
16 августа 2017 13:49
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Замоскворецкий районный суд Москвы отложил заседание по делу бывшего руководителя Министерства экономического развития Алексея Улюкаева.
Следующее заседание было назначено судом на 1 сентября на 10 часов утра, пишет Медиазона.
«ФедералПресс» напоминает: в среду, 16 августа, началось рассмотрение по существу уголовного дела Алексея Улюкаева, который обвиняется в получении взятки в 2 миллиона долларов США.
По данным следствия, в ночь с 14 на 15 ноября 2016 года Улюкаева задержали с поличным при получении взятки в размере 2 млн долларов. Его защита заявляла, что он не знал о содержимом чемоданов, в которых были деньги. На момент задержания Улюкаев был действующим министром.
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