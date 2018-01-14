Сто лет назад в России упразднили букву «ять»
14 января 2018 09:30
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Сто лет назад в России произошла языковая революция — декретом народного комиссара РСФСР Анатолия Луначарского была проведена реформа русского правописания.
Из алфавита исключались буквы «ѣ» («ять»), «ѳ» («фита») и «і» («и десятеричное»). На смену им пришли «е», «ф» и «и».
Кроме того, был отменен твердый знак в конце слов, изменены окончания существительных в ряде падежей и правила написания приставок на з/с, пишут "Известия".
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