Стартовала регистрация на V экстремальный марафон «Хрящевка Challenge» – 2017

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Открылся прием заявок на участие в V экстремальном марафоне «Хрящевка Challenge», который состоится 9 сентября около Тольятти. Участие в соревнованиях могут принять все желающие старше 18 лет. Бегунов на трассах ждет более 60 различных препятствий, а зрителей – прямая трансляция забегов, выставка космической техники и концертная программа.Экстремальный марафон «Хрящевка Challenge» проходит в Ставропольском районе Самарской области (45 км от Тольятти). Участники преодолеют трассы по пересеченной местности с искусственно созданными и естественными препятствиями. Забеги проводятся в личном или командном зачете (от 3 до 5 человек). Традиционно каждый марафон проходит в своей тематике, в соответствие с которой большинство участников делают себе костюмы. В этом году тематика марафона «Cosmos Challenge».На «Хрящевка Challenge» - 2017 предусмотрены дистанции 5 км и 10 км. Впервые организаторы сделали трассу на 21 км, на которой участники будут попеременно бежать, плыть и ехать на велосипеде. Бегунов на трассе ждет более 10 тематических участков и свыше 60 различных препятствий. Кроме того, состоится детский забег. Лучших бегунов ждут ценные призы. Помимо спортивной составляющей для участников и зрителей будут организованы выступление музыкальных групп и выставка космической техники. Регистрация на марафон на сайте www.fishingame.ru«Как обычно, для участников у нас будут новые и неожиданные препятствия. На юбилейном марафоне их ждет сюрприз в виде уникального испытания, ничего похоже прежде у нас не было. Гарантирую, что эмоций будет масса. Кроме того, для самых экстремальных ввели новую дистанцию на 21 км, своего рода грязетлон. В этом году значительно проработали развлекательную составляющую: чемпионат по болотному футболу, выставка космической техники, которую нам предоставит тольяттинский технический музей, выступление музыкальных групп, розыгрыш призов. Для болельщиков поставим экран, где будет вестись трансляция с некоторых наиболее интересных участков. Так что, можно не только поучаствовать, но и просто посетить уникальное для нашего региона мероприятие », - рассказал директор «Хрящевка Challenge» Игорь Поваров.