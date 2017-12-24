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Новости /  В стране  

Специалисты Россельхознадзора проверят турецких производителей томатов

24 декабря 2017 09:56
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Специалисты Россельхознадзора проверят турецких производителей томатов Поставки могут быть возможны только после российских инспекций.
Поставки могут быть возможны только после российских инспекций.

Специалисты Россельхознадзора 24 декабря отправляются в Турцию, где планируют проверить производителей томатов.

Как сообщили "Интерфаксу" в Россельхознадзоре, в ходе визита планируется проинспектировать несколько хозяйств. Их точное число будет определено по прибытии российских специалистов в Турцию.

Накануне Россельхознадзор сообщил, что получил от турецкой стороны перечень производителей-экспортеров томатов, продукция которых соответствует российским требованиям. По существующему порядку, поставки с них могут быть возможны только после российских инспекций.
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