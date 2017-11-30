Совфед разрешил авиакомпаниям не продавать билеты дебоширам
30 ноября 2017 12:04
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Совет Федерации одобрил пакет законов, которые позволят авиаперевозчикам составлять черные списки дебоширов и отказывать в обслуживании тем, кто в них фигурирует. Об этом сообщает «РИА Новости».
Сейчас Воздушный кодекс позволяет авиакомпаниям расторгнуть договор перевозки по ряду оснований в одностороннем порядке. Однако отказать в продаже билета невозможно. Согласно новому закону, человека, включенного в списки, можно будет не обслуживать, за исключением нескольких случаев.
Нельзя будет отказать в перевозке, когда речь идет о регионе, куда невозможно добраться иным способом, кроме самолета; при возвращении человека на территорию России; административном выдворении из страны депортации или реадмиссии. Также исключительными случаями будут признаны направление к месту лечения и обратно, сопровождение пассажира-инвалида к месту лечения и обратно и дорога на похороны родственника и обратно.
Внесение в черные списки будет осуществляться на основании назначенного за дебош административного наказания. Санкция будет действовать год, по истечении этого срока перевозчик должен будет ее снять.
Также поправки будут внесены в Гражданский кодекс (разрешение авиакомпаниям не продавать билет нарушителям) и КоАП (уведомление перевозчика о назначении штрафа за дебош).
17 ноября этот пакет законов приняла Госдума.
Фото pixabay.com.
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