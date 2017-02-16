Совет Федерации задумался о компенсациях для регионов
16 февраля 2017 10:08
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Тема развития территорий может быть связана с президентской кампанией, считают эксперты.
Совет Федерации предлагает рассмотреть вопрос о целесообразности разработки федерального закона, предусматривающего обязательное требование о предоставлении Министерством финансов РФ в финансовые органы субъектов информации, содержащей прогнозную оценку выпадающих доходов бюджетов субъектов, а также предложения по реализации компенсационных мер. Решение было принято в ходе Дней Тюменской области, которые проходили в Верхней палате в течение трех дней.
Сенаторы Совета Федерации предлагают внимательнее относиться к межбюджетным отношениям. Подобные маневры, в том числе решение 2016 года о том, что из бюджетов регионов в пользу федеральной казны с 1 января 2017 года будет изъят дополнительно 1 % налога на прибыль организаций, болезненно сказывается на развитии регионов. На стагнацию развития регионов из-за отсутствия финансирования обратил внимание губернатор Тюменской области Владимир Якушев, пишет ФедералПресс.
Совет Федерации предлагает рассмотреть вопрос о целесообразности разработки федерального закона, предусматривающего обязательное требование о предоставлении Министерством финансов РФ в финансовые органы субъектов информации, содержащей прогнозную оценку выпадающих доходов бюджетов субъектов, а также предложения по реализации компенсационных мер. Решение было принято в ходе Дней Тюменской области, которые проходили в Верхней палате в течение трех дней.
Сенаторы Совета Федерации предлагают внимательнее относиться к межбюджетным отношениям. Подобные маневры, в том числе решение 2016 года о том, что из бюджетов регионов в пользу федеральной казны с 1 января 2017 года будет изъят дополнительно 1 % налога на прибыль организаций, болезненно сказывается на развитии регионов. На стагнацию развития регионов из-за отсутствия финансирования обратил внимание губернатор Тюменской области Владимир Якушев, пишет ФедералПресс.
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