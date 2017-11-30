Совет Федерации впервые в этом году отклонил принятый Госдумой закон о запрете рекламы на платежных квитанциях за ЖКХ
30 ноября 2017 10:07
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Совет Федерации проголосовал против закона о запрете рекламы на платежных квитанциях за жилищно-коммунальные услуги. За одобрение документа проголосовали лишь четыре сенатора, против — 138, еще трое воздержались, передает «Интерфакс».
Во время заседания, на котором рассматривался документ, спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко выразила мнение, что Совфед не должен заниматься регулированием этого вопроса.
«Ну, неужели законом страны надо такую чушь регулировать?» — заявила она, отметив, что «мы живем при рыночней экономике», а если следовать логике авторов инициативы, то «вообще надо запрещать рекламу в стране».
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