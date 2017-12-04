Социологи предсказали второе место Жириновского на выборах президента
4 декабря 2017 09:33
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Исследовательский холдинг «Ромир», эксклюзивный представитель Gallup International в России и СНГ, по заказу фонда «Петербургская политика» провел в ноябре опрос, с целью выявить численность непутинского электората и изучить настроения в этой среде. Опрос проводился среди россиян, которые намерены пойти на выборы, но не планируют голосовать за Владимира Путина и не собираются портить бюллетень. Согласно данным исследования, если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье, то за оппонентов действующего главы государства в общей сложности отдали бы голоса 25% россиян. При этом 8% респондентов заявили, что не определились со своими предпочтениями, сообщает РБК.
По результатам опроса лидер ЛДПР Владимир Жириновский опередил лидера КПРФ Геннадия Зюганова. За либерал-демократа изъявили готовность отдать голоса 8% опрошенных, за коммуниста — 7%. На третьем месте среди оппозиционеров оказался Алексей Навальный (3%), четвертое поделили телеведущая Ксения Собчак, лидеры «Яблока» и «Справедливой России» Григорий Явлинский и Сергей Миронов — по 2% голосов. Лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов, политик, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков и председатель ПАРНАС, бывший премьер-министр России Михаил Касьянов набрали бы менее 1% голосов. Еще 1% избирателей готовы отдать «другому кандидату».
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