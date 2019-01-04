Собаку и шесть кошек спасли из-под обломков дома в Магнитогорске
4 января 2019 10:39
2557
Собаку и шесть кошек вытащили спасатели из-под обломков подъезда жилого дома в Магнитогорске, сообщили в региональном управлении МЧС России.
Представитель ведомства рассказал, что все животные живы и уже переданы хозяевам, пишет «РИА Новости».
Фото: РИА Новости/МЧС РФ
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
3 января 2019 13:04
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров. Экономика региона
541
3 января 2019 12:51
Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров. Социум
535
2 января 2019 12:45
700 новогодних игрушек представлено в Музее Победы в Москве. Социум
826
2 января 2019 12:12
Регион подводит итоги 2018 года. Социум
532
31 декабря 2018 10:25
Современные технологии дают возможность воспроизвести на поверхности ёлок разнообразные тематические сюжеты под музыку. Культура
1126
28 декабря 2018 12:55
Его высота составляет 55 метров. Благоустройство региона
438
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1346
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1173
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1529
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1917
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2067
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3302
Мероприятия