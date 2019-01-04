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Новости /  В стране  

Собаку и шесть кошек спасли из-под обломков дома в Магнитогорске

4 января 2019 10:39
2557
Собаку и шесть кошек спасли из-под обломков дома в Магнитогорске Все животные уже переданы хозяевам.
Все животные уже переданы хозяевам.

Собаку и шесть кошек вытащили спасатели из-под обломков подъезда жилого дома в Магнитогорске, сообщили в региональном управлении МЧС России.

Представитель ведомства рассказал, что все животные живы и уже переданы хозяевам, пишет «РИА Новости».

Фото: РИА Новости/МЧС РФ

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