Сможет ли бизнес обновлять свой автопарк после реформы лизинга?

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Поднять отечественный автопром довольно сложная задача. Однако положительная динамика очевидна. Российский автопром начал «вставать с колен», но положительные изменения может оборвать реформа лизинга. Разберемся более подробно.Автопром в России является стратегически важной отраслью. Продукция этого направления важна для нормального функционирования экономики. Однако пока результаты работы отечественного автопрома, прямо скажем, не самые хорошие. Проблем у отечественного производителя достаточно. Одна из них – низкий спрос.Например, автомобильный завод в Ульяновске входит в ТОП-10 производителей легковых и коммерческих автомобилей в России. В сегменте LCV вообще занимает второе место в России с долей рынка 22,7%. В 2016 году продажи УАЗ выросли на 1%, в 2017 году планируется прирост еще на 5%. По некоторым данным, на самом деле положительная динамика закончилась еще в феврале. По данным Автостата, сейчас реализовано 33 109 автомобилей, год подходит к концу. Указанная цифра на 14% меньше уровня продаж за этот же период в 2016 году. При этом рынок LCV растет, экономическая ситуация стабильная.Сегодня в России по средствам лизинга реализуется каждая третья LCV машина. В 2016 году из всех договоров льготного лизинга 30% пришлись на ГАЗели и лишь 14% - на УАЗики. Вероятно, у последних есть нереализованный потенциал.Следующий пример, Ford Sollers, входящий в тот же холдинг, что и УАЗ, во главе которого стоит Вадим Швецов. Компания запустила программу для предпринимателей и фермеров, по которой Ford Transit можно было купить в лизинг со скидкой в 200 тыс. руб. Результат не заставил себя ждать. Компания за 3 месяца продала 600 автомобилей, что покрыло треть плана по продаже данной модели.УАЗ, посмотрев на положительный пример, решил его перенять и организовал несколько лизинговых программ. Так, например, лизинг с авансом 0%, лизинг со скидкой 15% и др.Основные покупатели легких коммерческих авто – это малые и средние предприниматели, фермеры. Для них лизинг является единственным доступным источником долгосрочных инвестиций. По этому, вполне ожидаемо, что УАЗ Профи, запущенный в продажу 16 октября тут же нашел своего первого покупателя.Это не преувеличение, 19 октября первый владелец, компания МСБ, получила ключи от нового автомобиля. Стартовая продажа прошла по лизинговой программе «Свое дело».На официальном сайте УАЗ сейчас представлены 4 лизинговых предложения, одно из них кредитное. Но кредиты – это лишние сложности. Кредит дорогой и недоступный, лизинговые заявки оформляют и одобряют более легко и охотно. Для понимания обратимся к статистике РА Эксперт по выдачам кредитов МСБ в 2016 году. Рынок кредитования МСБ сокращается третий год подряд. Объем выданных кредитов за 2016 год упал на 3%, В 2015 году показатель был – 28%. Также банки требуют залоговое обеспечение и эти требования продолжают быть довольно высокими. В 2016 году в первом полугодии в МСБ процент одобренных заявок составил 23%.В то же время инвестиции просто необходимы для стартапов малого и среднего бизнеса. Для начинающих компаний получить кредит – что-то из рода фантастики. Для банков варианта два – либо жесткие условия, либо отказ заемщику. Для начинающего бизнеса все это сложно и зачастую ведет к банкротству.В структуре в основном функционируют короткие кредиты. Это 59% от всех выданных. Они берутся на срок до 1 года. Банки не любят выдавать долгие кредиты из-за всевозможных рисков, а предприниматели не всегда могут расплатиться в короткий срок.В этом случае лизинг является единственным реальным выходом из ситуации. Он помогает быстро, легко и на удобный срок получить имущество. Для этого не нужно никаких залогов, предмет лизинга сам является залогом.По данным за первое полугодие 2017 года, в общей структуре лизинга доля малого бизнеса составила 42,8%, а среднего – 11,7%.У МСБ спросом пользуется легковой и коммерческий транспорт, Это самый большой сегмент, занимающий в структуре лизинга 35%.УАЗ со своей новой моделью сможет потеснить даже группу компаний ГАЗ. Для этого есть все предпосылки. Это и цена на 100 тыс. руб. дешевле и хорошие технические характеристики. Но для этого нужна возможность развития лизинга. В России ему нужно дать свободно дышать.Еще одна надежда – это флагман УАЗ Патриот. Он, по данным на октябрь, входит в ТОП-10 самых продаваемых автомобилей своего класса. Спрос на модель обеспечила программа льготного лизинга. Благодаря ей машину можно приобрести с 12% скидкой.Наконец-то у отечественного автопрома появился шанс, аналитики строят хорошие прогнозы. Автопром в России начал возрождаться, благодаря стабильной экономической ситуации, установлению твердого курса рубля и, конечно, лизингу.Однако все не так радужно, создается впечатление, что Центробанк не ищет легких путей и приравнивает лизинг к кредиту. Он предлагает реформу лизинга, из-за которой возникнут издержки. Платить за реформу придется бизнесу. А российским предпринимателям не нужен дорогой лизинг, также как не нужен дорогой кредит. Компании не смогут обновлять парк автомобилей, не смогут развивать свой бизнес, понесут большие убытки. Также убытки понесет российский автопром.Пока же, не обремененный реформой, рынок лизинга растет, и в первом полугодии 2017 года объем нового бизнеса составил 427 млрд. руб., что на 55% больше этого же периода прошлого года. Аналитики уверяют, что по итогам текущего года объем и вовсе составит 850 млрд. рублей. Предстоящая реформа выведет из равновесия лизинговую отрасль, а вместе с ней погрузит во тьму весь российский автопром, пишет Пресса-Ульяновск.