Слияние Верховного и Конституционного судов: объединенный орган появится в России
7 ноября 2017 12:00
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Собеседники в Госдуме заявили «ФедералПресс», что слухи вокруг слияния идут уже давно. Многие из депутатов позитивно реагируют на возможные изменения. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков отмечает, что Верховный суд и так зачастую занимается вопросами, находящимися в компетенции Конституционного суда.
«Я думаю, что это было бы правильно. Верховный суд и сейчас достаточно часто вынужден выносить решения о толковании конституции. Было бы побольше практики у такого суда. Но это сложно сделать, потому что необходимо вносить изменения в конституцию. Я боюсь, что в одной и другой системе будут противиться этому», – отметил Синельщиков в беседе с корреспондентом «ФедералПресс».
Верховный суд при оптимизации мог бы справиться с делами своего родственного ведомства. В случае если реформа произойдет, государство могло бы сэкономить бюджетные средства. «Суды общей юрисдикции и Верховный суд рассматривают конкретные дела. А конституционный суд проверяет соответствие того или иного закона конституции. Когда в каком-то деле, которое рассматривается в судах возникает сомнение у сторон в правильности законов, то эти стороны могут обратиться в Конституционный суд. Если бы это все происходило в одном ведомстве, это была бы экономия средств для государства и вопросы решались бы оперативнее», – заявил Синельщиков.
Напомним, что в России уже был опыт объединения судебных органов. В 2014 году президент РФ Владимир Путин подписал закон об объединении Высшего арбитражного суда и Верховного суда. Срок реорганизации составлял полгода со дня подписания и опубликования закона. Таким образом, Высший арбитражный суд РФ прекратил свою деятельность 6 августа 2014 года.
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В пользу реформирования судебных органов говорит и возраст их руководителей. Отметим, что председателю Верховного суда Вячеслав Лебедеву 74 года. Он находится на своем посту фактически 28 лет. Валерий Зорькин 27 лет возглавляет Конституционный суд. Ему тоже 74 года. «Есть одно обстоятельство, что члены конституционного суда с определенного возраста перестают активно участвовать в его работе», – отмечает политолог Дмитрий Журавлев.
Запасной аэродром для Медведева
Собеседники «ФедералПресс» и политологи предполагают, что новый судебный орган может возглавить премьер-министр Дмитрий Медведев после президентских выборов. Некоторые из экспертов считают, что именно для нынешнего кабмина и создается новое ведомство. Юридическое общество позитивно оценивает перспективы Дмитрия Медведева на посту главы нового органа. Хотя эксперты отмечают, что судебной практики у премьера нет.
«У Медведева есть еще один плюс. Он грамотен в части интернет-технологий, это важно для развития любой системы. По большому счету, то, что он никогда не был судьей и не знает судейской работы снизу, не должно ему помешать. Во многих цивилизованных странах, например, ставят гражданских руководителей в Министерства обороны и от этого они хуже не становятся. Руководитель судебной системы – это не совсем судья. Это примерно как главврач больницы. Он не столько врач, сколько менеджер. Поэтому минусов абсолютно никаких не вижу» , – считает президент Союза адвокатов России Игорь Трунов.
Политологи считают, что в случае рокировки Медведева, единственным местом, которое он может возглавить без серьезных последствий для своей карьеры, является объединенный суд. В данном случае есть один серьезный нюанс. Пост главы Верховного или Конституционного суда в нашей стране пожизненный.
«Он юрист и человек с большим опытом государственной деятельности. Он на этот пост подошел бы. Это единственная должность, которую есть смысл занимать премьеру. Бывший президент у нас вице-премьером не бывает. Это единственная представительная рокировка для Медведева.
Дело в том, что пост председателя суда имеет один большой плюс – это навсегда. Это пожизненная должность. Что теряет председателя правительства, переставая быть премьером, мы знаем. А получает он вечность», – заявил «ФедералПресс» политолог Дмитрий Журавлев
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