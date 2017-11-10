Скончался известный сатирик Михаил Задорнов
10 ноября 2017 11:59
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Сегодня, 10 ноября в Москве в возрасте 69 лет скончался Михаил Николаевич Задорнов. Смерть наступила в результате тяжелого онкологического заболевания, с которым известный писатель-сатирик упорно боролся больше года, сообщают "Известия".
Михаил Задорнов родился 21 июля 1948 года в Юрмале. Оба его деда — провинциальный ветеринарный врач и белогвардейский офицер — были репрессированы. Но отец, напротив, стал известным советским писателем, заслуженным деятелем культуры и даже лауреатом Сталинской премии по литературе. Именно он привил Михаилу вкус к словесности.
С конца 1980-х Михаил Николаевич начал выступать с собственными авторскими программами и делал это вплоть до последних дней с неизменным успехом. В своем творчестве Задорнов много критиковал западный образ жизни. Особенно часто объектом его жесткой и яркой сатиры становились Соединенные Штаты. Писатель был очень последователен в выражении своих патриотических позиций — протестовал против дискриминации российской сборной на зимних Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити в 2002-м, поддержал воссоединение Крыма в 2014-м. Не в последнюю очередь именно по этой причине его сначала лишили американской визы, а потом внесли в список лиц, которым запрещен въезд на Украину.
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