Семья челябинского депутата Госдумы от "Справедливой России" Гартунга хочет отнять у "ГАЗа" бренд "Победа"

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Депутат Госдумы Денис Москвин

"Бренд "Победа" - это неотъемлемая часть горьковской и нижегородской истории, это наше достояние и наша гордость. Это автомобиль-легенда, который стал целой эпохой отечественного автомобилестроения. Поэтому ситуация, при которой некая компания намеревается отсудить у "ГАЗа" этот товарный знак и выпускать под этим брендом автозапчасти, прицепы и колесную продукцию, является недопустимой", - заявил, комментируя информацию о намерении компании "Хартунг" через суд отобрать товарный знак "Победа" у Горьковского автозавода.Денис Москвин отметил, что из средств массовой информации он в курсе, что данная коммерческая компания связана с"Что здесь скажешь? Как говорится, бизнес ничего личного. В этой челябинской компании рассчитывают, что теплые ассоциации с маркой будут способствовать большему извлечению прибыли. С маркетинговой точки зрения вполне расчетливая стратегия. Но нас, я думаю, и всех нижегородцев, такое положение вещей определенно не может устраивать. Потому что это наше, родное, это история, непосредственно связанная с нижегородской землей. И уж тем более неприемлемо, когда под маркой, ассоциирующейся с автомобилем с красивым и символичным названием, собираются выпускать запчасти, прицепы и автокомпоненты", - прокомментировал депутат.Денис Москвин заявил, что он уже связался с. "Мы обсудили сложившуюся ситуацию и варианты совместных действий. Уверен, что к отстаиванию этого бренда присоединятся и мои коллеги по Госдуме от Нижегородской области. "Победа" должна остаться за всеми нами", - подчеркнул Денис Москвин.Как ранее сообщалось в СМИ, рассказали в НРО партии, компания "Хартунг" семьи депутата Госдумы Валерия Гартунга требует отобрать товарный знак "Победа" у Горьковского автозавода. Иск поступил в суд 25 марта. В нем ООО "Хартунг" требует досрочно прекратить правовую охрану принадлежащего ПАО "ГАЗ" товарного знака "Победа" в связи с его неиспользованием. Под этой маркой на Горьковском автозаводе после войны выпускались знаменитые легковые автомобили. В "Хартунге" иск объясняют намерением производить на своем заводе в Челябинске продукцию под маркой "Победа": спецтехнику (прицепы и полуприцепы), колесную продукцию, запчасти и компоненты.Предварительное заседание назначено на 22 апреля."Слово "Победа" вызывает у потребителей теплые ассоциации, для многих оно связано с национальной гордостью, которая сплачивает людей в эти непростые времена, и мы хотим удовлетворять их потребности качественным отечественным продуктом под этим прекрасным благозвучным названием", - заявляют в компании.ООО "Хартунг" - официальный дистрибьютор колесной продукции и прицепной техники ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ, торговая марка Hartung). По данным "СПАРК-Интерфакс", 59% в компании принадлежит супруге депутата Гоcдумы от Челябинской области Валерия Гартунга Марине, 25% и 16% - его сыновьям Дмитрию и Андрею.