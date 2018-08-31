Съемное жилье в России подорожало на 2,5 процента
31 августа 2018 14:46
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Эксперты проанализировали объявления в 37 крупнейших городах страны.
За прошедший год в большинстве крупных городов России выросли цены на съемное жилье. Больше всего подорожали однокомнатные квартиры в домах, построенных во времена СССР.
Эксперты аналитического центра ЦИАН проанализировали объявления о сдаче внаем квартир в городах с населением свыше 500 тысяч человек, пишет ФедералПресс.
Они выяснили, что с августа прошлого года аренда однокомнатных квартир подорожала на 2,5 %, сообщает ИА MagadanMedia. Рост зафиксирован в 28 из 37 городов. Лидирует по росту цен Тольятти. Там аренда однокомнатных квартир подорожала на 9,4 % и увеличилась с 10 тысяч до 10 тысяч 900 рублей в месяц.
Только в шести городах снять «однушку» стало дешевле. Лидером по падению цен стал Владивосток с показателем 5,8 %. Стоимость аренды в этом городе составляет 18 тысяч 400 рублей в месяц.
Городами с самыми дорогими однокомнатными квартирами остаются Москва и Петербург. В Москве можно снять «однушку» за 32 тысячи 400 рублей, в Северной столице – за 25 тысяч 200 рублей в месяц соответственно. Третье место занимает Хабаровск (18 тысяч 800 рублей), четвертое – Владивосток.
Дешевле всего аренда обойдется в Пензе. Там однокомнатную квартиру можно снять всего за 7600 рублей в месяц.
Фото pixabay.com
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