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Новости /  В стране  

Сегодня в России отмечают День радио

7 мая 2017 11:50
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Сегодня в России отмечают День радио
Первые нерегулярные радиовещательные передачи в стране велись с 1919 года.

В России сегодня отмечается День радио. Событие, положенное в основу этого праздника, связано с деятельностью выдающегося русского физика и изобретателя Александра Попова. 7-го мая 1895 года на историческом заседании Русского физико-химического общества в Санкт-Петербургском университете Попов продемонстрировал созданную им первую в мире беспроводную приёмо-передающую радиосистему, пригодную для надежного обмена информационными сигналами.

В России этот факт был принят за точку отсчета начала радиосвязи. Первые нерегулярные радиовещательные передачи в стране велись с 1919 года из Нижегородской радиолаборатории. Регулярное радиовещание началось 23-го ноября 1924 года, когда в эфир был передан первый номер радиогазеты, передает Радио Маяк.

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