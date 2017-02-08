Сегодня суд огласит приговор Навальному
8 февраля 2017 13:37
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С утра на месте дежурят полицейские авто, усилена охрана.
Сегодня суд планирует огласить приговор Навальному и Офицерову. Прокуратура просит для обоих условные сроки — 5 и 4 года соответственно, пишут «Известия».
У здания суда в Кирове предприняты усиленные меры безопасности перед оглашением приговора по делу «Кировлеса» в отношении Алексея Навального и Петра Офицерова.
У здания Ленинского районного суда с самого утра дежурят несколько полицейских машин с включенными проблесковыми маячками. Сотрудники ДПС регулируют движение автомобилей.
Сторонники Навального не пикетируют у здания суда, в очередь на досмотр выстроились десятки съемочных групп и журналистов.
Сегодня суд планирует огласить приговор Навальному и Офицерову. Прокуратура просит для обоих условные сроки — 5 и 4 года соответственно, пишут «Известия».
У здания суда в Кирове предприняты усиленные меры безопасности перед оглашением приговора по делу «Кировлеса» в отношении Алексея Навального и Петра Офицерова.
У здания Ленинского районного суда с самого утра дежурят несколько полицейских машин с включенными проблесковыми маячками. Сотрудники ДПС регулируют движение автомобилей.
Сторонники Навального не пикетируют у здания суда, в очередь на досмотр выстроились десятки съемочных групп и журналистов.
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