Сегодня россияне смогут увидеть частичное лунное затмение
7 августа 2017 09:10
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Жители России смогут увидеть частичное лунное затмение в понедельник во всех регионах страны, за исключением Чукотки и Камчатки. Об этом сообщили в Московском планетарии.
«Почти за два часа Луна пройдет через северную часть земной тени, максимально погрузившись в нее своим южным краем на четверть диска. В Москве наблюдения затмения Луны начнутся за час до максимальной фазы», — говорится в сообщении на сайте планетария.
Затмение будет проходить в период с 20:24 до 22:19 мск и достигнет максимальной фазы в 21:20 мск. По словам астрономов, наблюдающие за этим явлением смогут увидеть изменения цвета части лунного диска на бордово-красный, пишут "Известия".
Фото: TASS/BarcroftMedia/Jefta Images
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