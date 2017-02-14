Сегодня празднуют День всех влюбленных
14 февраля 2017 09:33
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Сегодня, 14 февраля влюбленные во всём мире празднуют День Святого Валентина, или День всей влюбленных.
В этот день принято обмениваться признаниями в любви, дарить друг другу подарки, издревле считающиеся символами любви, устраивать романтические встречи и прогулки, словом всячески, всеми доступными способами проявлять свои чувства.
День Святого Валентина — отличный повод для тех, кто тайно влюблен, наконец-то раскрыть свое сердце, а для тех, кто намерен предложить своей возлюбленной руку и сердце — возможность услышать заветное «да». Кстати, становится хорошей традицией именно в этот день устраивать помолвки, венчания или свадьбы.
Что касается обычаев и примет, то все они также связаны с темой любовных взаимоотношений, поиска своей половинки, устраивания своей судьбы. Считается, что в этот день женщина может подойти к симпатичному ей мужчине и попросить его жениться на ней. Если он не готов к такому решительному шагу, то должен поблагодарить за оказанную честь и подарить женщине шелковое платье.
Символами Дня Святого Валентина считаются все те предметы, которые ассоциируются у нас с понятием любви. Это фигурки и изображения Амура или Купидона — античных богов любви; это всевозможные сердечки, в том числе и шоколадные; это цветы, голубки, колечки. И, конечно же, специальные открыточки — валентинки.
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