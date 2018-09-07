Сборная России по футболу проведет сегодня первый матч после домашнего чемпионата мира
7 сентября 2018 09:10
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Наша команда прилетела в Трабзон в среду вечером, а в четверг провела тренировку на стадионе имени Шенола Гюнеша.
С турками сборная России в последнее время играет регулярно. Именно в Турции два года назад Станислав Черчесов провел первый матч во главе сборной – тогда товарищеская встреча завершилась вничью 0:0. Состав сборной России изменился по сравнению с чемпионатом мира.
С турками не сыграет основной вратарь и капитан команды Игорь Акинфеев, который отправился на медобследование в Германию. Его место займет Андрей Лунёв, который был вторым на мундиале. По разным причинам не будет Сергея Игнашевича, Ильи Кутепова, Александра Головина, Алана Дзагоева, Фёдора Смолова. Капитаном сборной России в отсутствие Акинфеева стал Артем Дзюба – самый опытный футболист сборной.
Матч Турция – Россия начнется в Трабзоне в 21:45 по московскому времени, передает Радио Маяк.
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