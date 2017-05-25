Саратовцам за тепло насчитали лишние 16 млн рублей
25 мая 2017 14:00
94
Прокуратура Саратова проверила насколько обоснованно ресурсоснабжающая организация начисляет потребителям платежи за коммунальные услуги. Установлено, что Саратовский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" на основании договоров производил начисления за поставку тепловой энергии в виде горячей воды и теплоносителя управляющим компаниям Саратова. Однако в январе и феврале этого года филиал в нарушение требований правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов выставил счета управляющим компаниям, ТСЖ и ЖСК с учетом потребления коммунальных ресурсов нежилыми помещениями. Это привело к необоснованному завышению платы за горячее водоснабжение и отопление собственникам и пользователям помещений.
Прокурор Саратова внес руководству "ЭнергосбыТ Плюс" представление, которое рассмотрено и удовлетворено - произведен перерасчет оплаты за тепловую энергию за 2 месяца, который составил более 16 млн рублей, сообщает СарБК.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
850
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
633
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
1312
6 апреля 2017 11:00
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей. Криминал
1430
21 марта 2017 09:51
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру. Социум
1602
12 января 2017 12:55
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина. Здравоохранение
2896
Фоторепортажи
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
1536
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
1188
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
715
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
1081
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
2350
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
3343
Мероприятия
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают