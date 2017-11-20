Саратовские автобусы будут ездить по "свободным" тарифам
20 ноября 2017 12:50
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Администрация Саратова дополнила план изменений городских автобусных маршрутов на 2017-2018 гг. В документе, опубликованном на сайте мэрии, речь, в частности, идет о перечне регулярных направлений с нерегулируемыми тарифами. В списке - 91 автобусный маршрут (все, которые есть в городе ). Ранее в нем было 13 маршрутов - в основном, те, которые ездили в новые микрорайоны, такие, как Иволгино, Цветочный.
Часть автобусов начнет ездить по "свободным" тарифам 10 декабря, остальные - 11 декабря. Теперь перевозчики смогут поднимать тарифы на городские пассажирские перевозки без решения гордумы. О своих намерениях они должны будут уведомить профильный комитет мэрии и жителей не менее, чем за полгода, пишет СарБК.
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