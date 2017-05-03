Самозанятым гражданам могут запретить выезд за границу
3 мая 2017 13:24
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"Российская газета" приводит содержание беседы с председателем Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерием Рязанским. Он напомнил, что сегодня за детей, студентов, инвалидов, пенсионеров деньги в Фонд ОМС перечисляют региональные бюджеты. Но в законодательстве написано "и иные категории граждан". Под них и подпадают трудоспособные люди, которые официально нигде не работают.
Ранее предлагалось лишать самозанятых граждан бесплатного медицинского обслуживания. Сейчас речь идет о других изменениях. "Возможно, будет определено, что если люди, получая доход, так и не легализуют свои взаимоотношения с государством, то, да, экстренную медицинскую помощь они получат, но вот, к примеру, выехать за границу не смогут. Таким образом государство будет напоминать гражданам, что за ними накопились невыполненные социальные обязательства", - заявил изданию сенатор. Не вышедшие "из тени" индивидуалы могут лишиться и полноценной пенсии.
Как пояснил Валерий Рязанский, некоторым людям уже отказывают в начислении пенсионного пособия. "Помните, какие три условия должны быть выполнены, чтобы человеку назначили пенсионные выплаты. Прежде всего возраст, затем - стаж. Для того чтобы, например, уйти на пенсию в этом году, надо иметь стаж 8 лет. И третье условие - заработать баллы, которые отражают личный вклад человека в виде отчислений от зарплаты в пенсионную систему. Сегодня это 11 баллов". При отсутствии необходимого стажа и баллов гражданам остается дожидаться 65-летнего возраста, когда государство будет им платить минимальную пенсию по старости, сказал собеседник "РГ". У некоторых категорий граждан есть возможность оформить свои отношения с государством. Для этого нужно лишь пойти в налоговую инспекцию по месту жительства и подать заявление на оформление патента для регистрации в качестве самозанятого гражданина. Патент могут приобрести репетиторы, няни, парикмахеры, работающие на дому, швеи, продавцы, которые реализуют продукцию, выращенную на своей земле, водители, фотографы, независимые журналисты и многие другие. В среднем по стране патент стоит 20 тыс. руб. в год.
По разным оценкам, в России работают, но не оплачивают налоги от 12 до 25 млн человек, пишет СарБК.
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