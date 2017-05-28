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Самарским водителям скоро придется покупать полисы ОСАГО по повышенной цене

28 мая 2017 10:18
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Самарским водителям скоро придется покупать полисы ОСАГО по повышенной цене
Автолюбителей по всей России разделят на две большие, но неравноправные категории.

На этой неделе Банк России анонсировал изменение стоимости полисов ОСАГО для разных категорий водителей. Так, владельцев полисов без вписанных имен владельцев машин ждет рост стоимости страховки в полтора раза, а водителям в возрасте 18-29 лет покупка полиса обойдется на 55-80% дороже, чем сейчас.

А вот две трети автовладельцев из числа тех, на кого распространяется действие коэффициента по возрасту и стажу вождения в ОСАГО, получат скидку на страховку. Для среднестатистического самарского водителя возрастом 35 лет и со стажем более 10 лет – скидка составит 12%, коэффициент будет 0,88. Для водителя возрастом 40 лет и со стажем более 14 лет скидка составит 24%. Всего речь идет о 18,5 млн россиян, которым повезло получить скидку, пишет ПроГородСамара.

Президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс призывает не драматизировать и называет систему справедливой.
- Мы считаем новую систему вполне справедливой. Да, есть некоторые сложности с тарификацией, но модель получается равновесной. Что касается доходов страховщиков, то мы ничего не теряем и не приобретаем. И, вообще, не от нас исходила инициатива внедрить новую систему, а от ЦБ и МВД.

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