Самарским водителям скоро придется покупать полисы ОСАГО по повышенной цене
28 мая 2017 10:18
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На этой неделе Банк России анонсировал изменение стоимости полисов ОСАГО для разных категорий водителей. Так, владельцев полисов без вписанных имен владельцев машин ждет рост стоимости страховки в полтора раза, а водителям в возрасте 18-29 лет покупка полиса обойдется на 55-80% дороже, чем сейчас.
А вот две трети автовладельцев из числа тех, на кого распространяется действие коэффициента по возрасту и стажу вождения в ОСАГО, получат скидку на страховку. Для среднестатистического самарского водителя возрастом 35 лет и со стажем более 10 лет – скидка составит 12%, коэффициент будет 0,88. Для водителя возрастом 40 лет и со стажем более 14 лет скидка составит 24%. Всего речь идет о 18,5 млн россиян, которым повезло получить скидку, пишет ПроГородСамара.
Президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс призывает не драматизировать и называет систему справедливой.
- Мы считаем новую систему вполне справедливой. Да, есть некоторые сложности с тарификацией, но модель получается равновесной. Что касается доходов страховщиков, то мы ничего не теряем и не приобретаем. И, вообще, не от нас исходила инициатива внедрить новую систему, а от ЦБ и МВД.
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