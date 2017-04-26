Самара примет участие во Всероссийской акции «Сирень Победы»

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27 апреля в 9.30 на площадке перед МБУ г.о. Самара «Дворец ветеранов» (г. Самара, ул. Мориса Тореза, 103А) пройдет Всероссийская акция «Сирень Победы», посвященная празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов.Вместе с ветеранами войны представители власти и молодежь города высадят 20 кустов сирени. Это растение во времена Победы было настоящим символом Победы, знаком памяти о тех, кто защитил нашу страну в Великой войне. Именно с букетами сирени в мае 1945 года встречали советских воинов-освободителей, возвращавшихся домой.В мероприятии примут участие более 200 человек.В рамках акции проведут торжественный митинг Памяти, приветственные слова скажут почетные гости – ветераны Великой Отечественной войны. Центральным действием станет высадка саженцев сирени.