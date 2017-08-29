Сахалин пропал с карты "Яндекса"
29 августа 2017 09:10
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Во вторник интернет-пользователи не нашли Сахалина на популярном сервисе "Яндекс. Карты".
Остров не отображается на карте-схеме, при этом на спутниковой и гибридной картах он есть. Официальных комментариев о сбое от разработчиков сайта пока не было. Многие СМИ отмечают, что неполадка совпала с запуском КНДР ракеты к соседнему с Сахалином японскому острову Хоккайдо, пишет "РГ".
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