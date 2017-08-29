Я нашел ошибку
Главные новости: 
Вынесен приговор группе молодых людей, совершивших нападение на полицейского и его жену в Смышляевке
Вынесен приговор группе молодых людей, совершивших нападение на полицейского и его жену в Смышляевке
В результате дорожно-транспортных происшествий дети получили телесные повреждения различной степени тяжести. В первом случае ребенок госпитализирован, во втором - отпущен домой после оказания первой медицинской помощи.
В Сызрани в двух ДТП пострадали два ребенка
Скандинавская ходьба – это вид оздоровительной тренировки, укрепляющей и гармонизирующей весь организм. Суть ее в определенной технике ходьбы с использованием специальных палок и серии дополнительных гимнастических упражнений.
В Самаре всех желающих приглашают на бесплатные тренировки по скандинавской ходьбе
Один человек погиб ещё четверо (включая двухлетнего ребенка) госпитализированы.
В Красноярском районе ВАЗ-21120 въехал в фуру «MAN», его отбросило на "встречку", где он столкнулся с «Ford Fiesta»
В Самаре на улице Льва Толстого умер мужчина Причиной смерти мог стать инфаркт.
В Самаре на улице Льва Толстого умер мужчина
В Сергиевском районе пропал молодой мужчина
В Сергиевском районе пропал молодой мужчина
Самарцев приглашают на выставку «Энергетика. Экология. Энергосбережение» В день открытия состоится экскурсия по выставке.
Самарцев приглашают на выставку «Энергетика. Экология. Энергосбережение»
В Самарской области достигнут прошлогодний рекордный уровень сбора зерновых
В Самарской области достигнут прошлогодний рекордный уровень сбора зерновых
сегодня  Вторник, 29 августа, 15:10
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +23 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 29/08:
USD 58.55
-0.6
EUR 69.85
0.15
Искать
Новости /  В стране  

Сахалин пропал с карты "Яндекса"

29 августа 2017 09:10
153
Сахалин пропал с карты
Это произошло после пуска северокорейской ракеты.

Во вторник интернет-пользователи не нашли Сахалина на популярном сервисе "Яндекс. Карты".

Остров не отображается на карте-схеме, при этом на спутниковой и гибридной картах он есть. Официальных комментариев о сбое от разработчиков сайта пока не было. Многие СМИ отмечают, что неполадка совпала с запуском КНДР ракеты к соседнему с Сахалином японскому острову Хоккайдо, пишет "РГ".
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
557
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
504
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
7300
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
1493
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
5917
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
1905
Весь список

Фоторепортажи
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
649
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
2294
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
2097
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
1738
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
1900
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
6088
Весь список

Мероприятия
В Самаре состоится фестиваль песни и поэзии «Облака»
Новокуйбышевск отпразднует 65-летний юбилей
Любителей спорта приглашают принять участие в первом в истории Самары экстремальном марафоне "Металлург Challenge"
Весь список
Популярное
за сегодня

Таможня раскрыла крупнейшую сеть поставки санкционного продовольствия

940

Из нового перинатального центра в Самаре выпишут четвертую тройню за этот год

734

Качество "нового фонтана" Победы "от Меркушкина" вместо снесённого советского потрясло самарцев

732
за неделю

Качество "нового фонтана" Победы "от Меркушкина" вместо снесённого советского потрясло самарцев

5179

В Промышленном районе Самары нашли тело 16-летнего подростка

1991

Сборы денег с родителей детей-школьников признаны в Самаре незаконными

1887
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда