СМИ узнали о несогласии правительства ставить акцизные марки на пиво
21 августа 2017 09:58
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В Минфине сочли, что маркировка пива акцизными марками приведет к удорожанию продукции, а это подтолкнет покупателей к потреблению крепкого алкоголя. В письме, которое замглавы ведомства Илья Трунин направил в Госдуму, введение маркировки названо «избыточным администрированием». В аппарате вице-премьера Александра Хлопонина, который курирует алкогольную отрасль, «Известиям» сообщили, что при формировании позиции по этому поводу будут опираться на позицию Минфина.
О том, что введение маркировки пива и пивных напитков федеральными специальными марками (ФСМ) представляется избыточным администрированием, которое создаст дополнительную нагрузку для пивоваренной отрасли, замглавы Минфина Илья Трунин сообщил в письме депутату Госдумы Николаю Гончару от 13 июля. Ранее парламентарий направлял обращение Национального союза защиты прав потребителей с предложением маркировать пиво в России в аппарат правительства. Союз обосновывал инициативу необходимостью увеличения налоговых поступлений в государственный бюджет.
«Затраты производителей пивоваренной продукции на приобретение автоматов для нанесения маркировки на продукцию, программного обеспечения, изменение бизнес-операций и интеграцию информационных систем приведут к росту себестоимости и существенному удорожанию продукции, — следует из письма замминистра, с которым ознакомились «Известия». — Что, в свою очередь, может привести к смещению спроса в сторону крепких алкогольных напитков. Рост цены и расходов может привести к закрытию малых и средних предприятий».
Замглавы Минфина также подчеркнул, что сейчас уполномоченные органы государственной власти обладают достаточным набором инструментов, позволяющих осуществлять эффективный контроль за производством и оборотом пивоваренной продукции.
Согласно действующему законодательству, основное технологическое оборудование для производства пива и пивных напитков должно быть оснащено автоматическими средствами измерения и учета готовой продукции. Данное оборудование также должно иметь средства фиксации и передачи информации об объеме производства и оборота продукции в единую государственную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС). Организации с производством не более 300 тыс. декалитров в год не передают свои данные в ЕГАИС. При этом все производители обязаны декларировать сведения об объеме производства и оборота продукции.
Фото: Getty Images/Sten Schunke
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