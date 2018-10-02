СМИ сообщили о планах ввести норму энергопотребления в России
2 октября 2018 10:55
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Проект социальной нормы энергопотребления для населения готовился в 2013 году, но был заморожен в следующем году. Однако в правительстве вернулись к этой идее: вице-премьер Дмитрий Козак на совещании 19 сентября в целом одобрил идею ввести такие соцнормы, предложенные Минэнерго и Минэконразвития.
Как пишет "Коммерсантъ", в этот раз схема выглядит более щадящей. Так, потолок соцнормы фиксируется на уровне 300 кВт/ч. Потребление свыше 300 кВт/ч будет оплачиваться по повышенному тарифу, а более 500 кВт/ч — по «экономически обоснованному». Кроме того, инициатива предусматривает субсидии для граждан, нуждающихся в соцподдержке.
Уточняется, что объем потребляемой электроэнергии фиксируется на «точке подключения», а не на каждом человеке. Эксперт Наталья Порохова из АКРА, которую цитирует газета, отметила, что при среднем потреблении в 220 кВт/ч на домохозяйство в норму должны уложиться практически все.
По данным издания, министерства и ФАС должны до 15 января 2019 года уже внести проекты нормативных документов по введению соцнорм энергопотребления.
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