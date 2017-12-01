СМИ: недопуск России к Олимпиаде будет использован в предвыборной кампании Путина
1 декабря 2017 13:55
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Отказ допустить российскую сборную на Олимпийские игры в Пхенчане планируется использовать в предвыборной кампании Владимира Путина.
Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на источники, близкие к администрации главы государства. По словам собеседников телеканала, Путин намерен использовать тему противодействия России на международном уровне.
Пятого декабря Путин посетит Всероссийский форум добровольцев. Это часть негласной предвыборной кампании. Если к этому моменту МОК огласит решение о недопуске российских спортсменов, президент может достаточно жестко высказаться по этому поводу.
Напомним, решение о допуске российских спортсменов на Олимпиаду будет принято 5-7 декабря.
«ФедералПресс» напоминает, сегодня в Москве состоится жеребьевка ЧМ-2018 по футболу. Иностранные СМИ считают, что она будет иметь политическую подоплеку. Церемония может быть использована для восстанавления имиджа страны после многочисленных скандалов, связанных со спортом.
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