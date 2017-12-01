СМИ: недопуск России к Олимпиаде будет использован в предвыборной кампании Путина

Я нашел ошибку
Главные новости: 
В программе форума: вопросы подготовки объектов размещения к приему гостей, условия реализации сувенирной продукции в период ЧМ-2018, подготовка инновационного туристического продукта в рамках развития промышленного туризма в Самаре и Самарской области.
6 декабря пройдет форум «Самара-Гостеприимная»
Ее основная цель — информирование населения об основных мерах профилактики, методах своевременной диагностики и необратимости последствий в случае развития болезни.
ПВГУС присоединился к Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД»
Церемония пройдет 1 декабря в 18.00 по московскому времени.
1 декабря на церемонию жеребьевки ЧМ-2018 в Москву приедут Лотар Маттеус, Пеле, Роналдо и Роналдиньо
Главной темой стало подведение итогов реализации городской программы благоустройства и партийного проекта «Городская среда», реализуемого «Единой Россией».
Депутаты Думы Тольятти обсудили с жителями города итоги программы благоустройства
Главы городов должны будут лично встретиться с жителями, которые превысили лимит в 90 поездок по социальной карте.
Дмитрий Азаров дал поручение главам Самары и Тольятти провести прием граждан по вопросам общественных перевозок
С теми, кто будет пытаться «нагнать результат», будут «безжалостно расставаться», сообщили источники РБК.
Путин поставил задачу провести выборы 2018 года без скандалов и нарушений
Все больше потребителей отдают предпочтение электронным сервисам, которые позволяют, не выходя из дома, управлять своим лицевым счетом: оплачивать счета и передавать показания приборов учета.
ПАО «Самараэнерго» объявляет о начале проведению стимулирующей акции «Включайся 2»
Участники: детские и юношеских вокально-хоровые коллективы Самарской области.
В Самарской филармонии пройдет Областной фестиваль детских и юношеских хоров «Школьный корабль»
сегодня  Пятница, 1 декабря, 16:57
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -3 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 01/12:
USD 58.58
0.25
EUR 69.52
0.32
Искать
Новости /  В стране  

СМИ: недопуск России к Олимпиаде будет использован в предвыборной кампании Путина

1 декабря 2017 13:55
118
СМИ: недопуск России к Олимпиаде будет использован в предвыборной кампании Путина Решение о допуске российских спортсменов на Олимпиаду будет принято 5-7 декабря.
Решение о допуске российских спортсменов на Олимпиаду будет принято 5-7 декабря.

Отказ допустить российскую сборную на Олимпийские игры в Пхенчане планируется использовать в предвыборной кампании Владимира Путина.
Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на источники, близкие к администрации главы государства. По словам собеседников телеканала, Путин намерен использовать тему противодействия России на международном уровне.

Пятого декабря Путин посетит Всероссийский форум добровольцев. Это часть негласной предвыборной кампании. Если к этому моменту МОК огласит решение о недопуске российских спортсменов, президент может достаточно жестко высказаться по этому поводу.

Напомним, решение о допуске российских спортсменов на Олимпиаду будет принято 5-7 декабря.
«ФедералПресс» напоминает, сегодня в Москве состоится жеребьевка ЧМ-2018 по футболу. Иностранные СМИ считают, что она будет иметь политическую подоплеку. Церемония может быть использована для восстанавления имиджа страны после многочисленных скандалов, связанных со спортом.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
4939
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
1763
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
8654
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
2460
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
9872
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2840
Весь список

Фоторепортажи
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
1920
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1452
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
1798
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
1685
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1414
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
3042
Весь список

Мероприятия
Самарцев приглашают на мастер-класс по составлению резюме на французском языке
В Самаре пройдет межрегиональный фестиваль интеллектуальных игр «СамариУМ – 2017»
В Самаре в ДК Литвинова пройдет Межрегиональный чемпионат по восточным танцам Belly Dance 2017
Весь список
Популярное
за сегодня

В Сызранской больнице скончалась новорожденная девочка из-за несвоевременного выявления врожденного заболевания

725

Виктор Сазонов: «Пополнение бюджета и эффективное расходование средств областного бюджета – это стратегические задачи, которые мы должны активно реализовывать».

260

Алина Копосова из Самары стала победительницей на Всероссийском конкурсе «Молодой предприниматель России – 2017»

224
за неделю

В Самарской области после столкновения с мусоровозом погиб водитель "тринадцатой"

2342

В Самаре появится Северное шоссе

2168

Самарец поймал в Волге европейского угря.

1972
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Декабрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда