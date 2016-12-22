СК сообщил о шести пострадавших при взрыве газа у метро «Коломенская»
22 декабря 2016 14:44
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«В результате происшествия пострадало шесть человек, двое из которых госпитализированы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в связи с инцидентом организована доследственная проверка.
Как сообщили в Московском метрополитене, южный вестибюль станции, в подземном переходе к которому произошел инцидент, открылся на вход.
«10:11. Станция «Коломенская». Все вестибюли станции работают штатно. Станция работала и работает штатно», — говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте метро в Telegram.
Уточняется, что другие вестибюли всё время работали и продолжают работать в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что рядом с метро раздался хлопок, после чего поднялся клуб дыма. На место выехали спасатели и несколько машин пожарной охраны. Также сообщалось о трех пострадавших.
Фото: Александр Реутов
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