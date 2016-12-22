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Новости /  В стране  

СК сообщил о шести пострадавших при взрыве газа у метро «Коломенская»

22 декабря 2016 14:44
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Как сообщили в Московском метрополитене, южный вестибюль станции, в подземном переходе к которому произошел инцидент, открылся на вход.
Как сообщает газета "Известия", шесть человек получили ранения при взрыве газового баллона у станции метро «Коломенская» на юге Москвы. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России в четверг.

«В результате происшествия пострадало шесть человек, двое из которых госпитализированы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с инцидентом организована доследственная проверка.

Как сообщили в Московском метрополитене, южный вестибюль станции, в подземном переходе к которому произошел инцидент, открылся на вход.

«10:11. Станция «Коломенская». Все вестибюли станции работают штатно. Станция работала и работает штатно», — говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте метро в Telegram.

Уточняется, что другие вестибюли всё время работали и продолжают работать в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что рядом с метро раздался хлопок, после чего поднялся клуб дыма. На место выехали спасатели и несколько машин пожарной охраны. Также сообщалось о трех пострадавших.

Фото: Александр Реутов


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