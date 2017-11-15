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Новости /  В стране  

SIM-карта заменит паспорт?

15 ноября 2017 12:58
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SIM-карта заменит паспорт? В Госдуме предлагают сделать смартфон идентификатором личности граждан.
В Госдуме предлагают сделать смартфон идентификатором личности граждан.

Смартфоны уже в следующем году могут заменить паспорт. Госдума в весеннюю сессию инициирует разработку законопроекта, по которому SIM-карта станет полноценным идентификатором личности гражданина. Об этом «Известиям» рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Смартфоны уже сегодня способны заменить любую платежную карту, следующий шаг — замена паспорта. Однако для полноценного запуска такого проекта потребуется создать специальный реестр сим-карт и очень жестко следить за ним, чтобы избежать мошенничеств. Операторы  мобильной связи инициативой заинтересовались, а вот в Росфинмониторинге, напротив, видят возможные риски.

В Госдуме предлагают сделать SIM-карты полноценным идентификатором личности. Изменения предлагается внести в один или несколько действующих законов — «О связи», «О банках и банковской деятельности», «О противодействии легализации и отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», сообщил «Известиям» Анатолий Аксаков. При этом количество SIM-карт, продаваемых одному человеку, не будут ограничивать — каждая будет полноценным идентификатором. Также запретят передачу приобретенных SIM-карт третьим лицам. На ребенка любого возраста родители смогут оформить симку — по аналогии с загранпаспортом.

Для запуска инициативы необходим госреестр SIM-карт и ужесточение контроля за ними, уверены в Госдуме.

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