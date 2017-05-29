Штрафы за недобор газа могут вернуть
29 мая 2017 13:12
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Один из крупнейших газодобытчиков России НОВАТЭК предложил вернуть ответственность покупателей газа за недобор заказанных объемов голубого топлива. По сути, речь идет не о введении нового механизма, а о возвращении старого — контрактов формата «бери или плати». Идею поддерживают в Минэнерго. Возврат механизма считают возможным и в ФАС, но только в том случае, если заказчику обеспечат возможность перепродажи невыбранного газа через биржевую площадку.
Предложение НОВАТЭКа было разослано в инстанции весной этого года — «Известия» располагают копией письма, направленного в Российское газовое общество.
Штрафные санкции за недобор газа отменялись поэтапно. Сначала — в 2009 году — для крупных потребителей, а затем в 2012-м для средних и мелких. В первом случае, говорит замдиректора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач, это было продиктовано кризисными явлениями в экономике, когда компании готовились принять одни объемы газа, но им пришлось умерить аппетиты из-за снижения темпов роста экономики. Во втором случае Владимир Путин аргументировал отмену штрафов тем, что «у малых и средних потребителей возможности выстраивать графики потребления зачастую нет».
Вполне логично, что просить за газовиков вызвался именно НОВАТЭК. За несколько лет компания стала основным поставщиком для крупных предприятий и городов нескольких регионов (к примеру, Костромской и Челябинской областей), что автоматически привело к идее взять с покупателя гарантию выборки всего зарезервированного им газа.
В НОВАТЭКе не стали комментировать свои предложения.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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