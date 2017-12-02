С космодрома «Плесецк» успешно проведен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с военным спутником
2 декабря 2017 18:02
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"2 декабря в 13:43 мск с Государственного испытательного космодрома Плесецк проведен успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России. Старт ракеты-носителя и выведение аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме" - сообщили в военном ведомстве.
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