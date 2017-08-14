С банковских карт россиян за год украли 650 миллионов
14 августа 2017 09:49
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Объем киберхищений будет расти, предупреждают эксперты.
Объем средств, который хакеры похитили с банковских карт россиян с помощью социальной инженерии — иначе говоря, классического обмана — в прошлом году составил 650 млн рублей. По сравнению с предыдущим годом этот показатель упал на 15%, поскольку россияне изучили наиболее популярные схемы мошенничества и научились не реагировать на них. Это следует из расчетов, которые для «Известий» провела компания Zecurion, специализирующаяся на безопасности банковского обслуживания. Впрочем, в нынешнем году, по ее прогнозам, объем хищений увеличится до 750 млн рублей. По словам экспертов, кибермошенники совершенствуют свои схемы. Например, они начали представляться сотрудниками налоговой и под предлогом необходимости погашения долга получают необходимые данные.
Кибермошенники, использующие методы социальной инженерии для хищений, как правило, звонят гражданам, представляясь сотрудниками банков, и просят сообщить данные карт (номер, CVV, PIN-коды и пр.). Также хакеры программируют интерактивные голосовые системы (IVR) для звонков гражданам. Или высылают на электронную почту клиентов банков письма со ссылками и файлами, ориентированными на их интересы. Открывая эти вложения, клиенты запускают вирус.
Одна из схем ориентирована на людей, продающих автомобили на различных интернет-ресурсах. В ней потенциальный покупатель предлагает сразу внести задаток за автомобиль на банковскую карту клиента. При этом «покупатель» просит продавца сообщить полученный на телефон код авторизации, назвав который, владелец не увидит ни задатка, ни своих денег.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Объем средств, который хакеры похитили с банковских карт россиян с помощью социальной инженерии — иначе говоря, классического обмана — в прошлом году составил 650 млн рублей. По сравнению с предыдущим годом этот показатель упал на 15%, поскольку россияне изучили наиболее популярные схемы мошенничества и научились не реагировать на них. Это следует из расчетов, которые для «Известий» провела компания Zecurion, специализирующаяся на безопасности банковского обслуживания. Впрочем, в нынешнем году, по ее прогнозам, объем хищений увеличится до 750 млн рублей. По словам экспертов, кибермошенники совершенствуют свои схемы. Например, они начали представляться сотрудниками налоговой и под предлогом необходимости погашения долга получают необходимые данные.
Кибермошенники, использующие методы социальной инженерии для хищений, как правило, звонят гражданам, представляясь сотрудниками банков, и просят сообщить данные карт (номер, CVV, PIN-коды и пр.). Также хакеры программируют интерактивные голосовые системы (IVR) для звонков гражданам. Или высылают на электронную почту клиентов банков письма со ссылками и файлами, ориентированными на их интересы. Открывая эти вложения, клиенты запускают вирус.
Одна из схем ориентирована на людей, продающих автомобили на различных интернет-ресурсах. В ней потенциальный покупатель предлагает сразу внести задаток за автомобиль на банковскую карту клиента. При этом «покупатель» просит продавца сообщить полученный на телефон код авторизации, назвав который, владелец не увидит ни задатка, ни своих денег.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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