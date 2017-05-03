Рыжего кота приняли на службу в ВМФ России
3 мая 2017 12:46
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Министерство обороны РФ сообщило о том, что в дальнем походе боевых кораблей ВМФ России к берегам Сирии впервые участвовал кот.
О том, что рыжий кот принят на службу в ВМФ, Минобороны рассказало в своем Twitter, прикрепив к сообщению снимок пушистого члена экипажа, сообщает «ФедералПресс».
В свою очередь издание Telegraph написало, что в Великобритании коты тоже «работают» во многих ключевых ведомствах на должности мышелова, однако для России дальние морские походы с кошкой на борту являются давней традицией.
«Кошки уже много лет находятся на борту российских кораблей, и теперь они служат тому, чтобы сделать их военные действия более милыми и приятными», – сообщило издание.
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