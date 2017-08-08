Русские узоры могут стать товарным знаком
8 августа 2017 14:00
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Графические элементы, характерные для русских народных промыслов, могут зарегистрировать в качестве товарных знаков. С соответствующим предложением в Минпромторг обратились Ассоциация участников рынка артиндустрии и Национальный союз народных художественных промыслов. Если идею воплотят в жизнь, производителям придется платить роялти, чтобы оформлять свои товары, например, традиционными хохломскими узорами. Авторы инициативы считают, что таким образом можно будет эффективно бороться с контрафактом, а также привлечь в бюджет дополнительные средства.
Ассоциация участников рынка артиндустрии (АУРА) и Национальный союз народных художественных промыслов (НСХП) ведут переговоры с Минпромторгом, рассказали «Известиям» в организациях. На данный момент отдельные названия «Гжель», «Хохлома», «Жостово» зарегистрированы в качестве наименования места происхождения товара. Однако эта регистрация не позволяет действенно бороться с контрафактом, поэтому появилось предложение зарегистрировать в качестве товарных знаков узнаваемые изобразительные элементы, объяснили авторы инициативы. Речь идет о регистрации товарных знаков для целого ряда народных промыслов — жостовских подносов, павловопосадских платков, хохломской росписи, холуйской миниатюры и других.
Президент АУРА Ирина Егорова в беседе с «Известиями» отметила, что организации предлагают зарегистрировать право на товарные знаки на государство в лице Минпромторга.
В Минпромторге от комментариев воздержались.
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