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Новости /  В стране  

Ростуризм призвал к осторожности россиян после заявления МИД о возможных терактах в Европе

18 ноября 2017 09:58
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Ростуризм призвал к осторожности россиян после заявления МИД о возможных терактах в Европе
Также предупреждают об опасности в период новогодних праздников с 20 декабря по 20 января.

Ростуризм призвал к осторожности россиян, планирующих поездки в ЕС и США в новогодние праздники на фоне заявления МИДа о возможных терактах в этих регионах, следует из сообщения российского ведомства.

Ранее сегодня министерство иностранных дел предупредил россиян о повышенной вероятности совершения терактов в крупных городах в Европе и США в период новогодних праздников с 20 декабря по 20 января. Ведомство также призывает туроператоров информировать своих клиентов о возможном наличии угрозы, передает Радио Маяк.

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