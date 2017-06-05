Роструд сделал прогноз о переходе на электронные трудовые книжки

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Электронные трудовые книжки появятся в первую очередь у россиян, работающих удаленно или вахтовым методом. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на руководителя Роструда Всеволода Вуколова.По его словам, человек, который приезжает из одного региона России в другой или работает дистанционно, должен быть застрахован от рисков того, что работодатель не исполнит своих обязательств. В этом, как считает глава Роструда, могут помочь электронные трудовые договоры и электронные трудовые книжки.