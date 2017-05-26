Рост цен на минимальный набор продуктов втрое обогнал инфляцию
26 мая 2017 10:33
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Минимальный набор продуктов питания с начала года подорожал на 5%, посчитал Росстат. Рост цен на продуктовый набо в 3,3 раза обогнал инфляцию, которая за январь–апрель составила 1,5%. Подорожание минимального набора продовольствия обусловлено ростом цен на овощи, которые с начала года стали дороже на 21–49%. Это импортные капуста, картофель лук и морковь — запасы отечественного урожая уже закончились, пишут "Известия".
За первые четыре месяца года стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по России выросла на 5%. Об этом говорится в последнем выпуске «Информации о социально-экономическом положении России», который подготовил Росстат. Инфляция, по данным службы, с начала года составила 1,5%. То есть рост цен на продукты опередил ее в 3,3 раза.
По данным Росстата, стоимость минимального набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по России в конце апреля 2017 года составила 3872,5 рубля. В Москве и Санкт-Петербурге подорожание оказалось выше среднего – 5,8% и 5,7% соответственно (до 4710 рублей и 4707,3 рубля).
В минимальный набор продуктов питания, стоимость которого на человека в месяц рассчитывает Росстат, входят мясо, рыба, яйца, молочные продукты, хлеб, овощи, яблоки, крупы, чай, сладости, сахар и соль — всего 33 наименования продуктов. Их необходимое количество определяется, исходя из условных объемов потребления, а стоимость — по средней потребительской цене по региону. В методике расчета сказано, что «используемые в расчетах веса являются условными и не ставят задачи отразить реальные объемы потребления товаров в данный момент времени».
Фото pixabay.com.
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