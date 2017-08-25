Россияне впервые почти за два года стали есть больше тортов и пирожных
25 августа 2017 09:08
107
Потребление россиянами тортов и пирожных достигло 2 кг в год на человека, следует из данных Центра исследований кондитерского рынка (ЦИКР), которые предоставляет «Интерфакс». Докризисный уровень в 2,5 кг пока что не достигнут.
Потребление выросло всего на 100 г, но тем не менее рост потребления тортов и пирожных происходит после почти двухлетнего сокращения. При этом, по данным ЦИКРа, в этой категории наблюдается «один из самых высоких уровней роста цен по сравнению с другими видами сладостей». Пирожные и торты подорожали на 5% в июне 2017 года к тому же месяцу прошлого года и на 2% по сравнению с январем текущего года.
Самые высокие цены на кондитерские изделия в России — в Москве, где средняя цена составляет 553,5 руб. за 1 кг. Наименьшие — в Приволжском федеральном округе — 366,1 руб. и Северо-Кавказском федеральном округе — 360,9 руб. за 1 кг.
«Возвращение потребительского интереса к категории тортов связано как с улучшением потребительских настроений в целом, так и с постепенной адаптацией производителями своего предложения под меняющиеся с кризисом запросы покупателей», — сделали вывод в ЦИКРе.
Падение потребления кондитерских изделий было связано с высокой ценой и снижением курса рубля, уверены в ЦИКРе. «Потребители сократили потребление шоколадных изделий, тортов и пирожных или отдали предпочтение изделиям с меньшим весом или в небольшой упаковке», — резюмируют в центре.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
274
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
453
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
7234
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
1452
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
5697
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
1860
Фоторепортажи
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
613
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
2265
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
2061
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
1707
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
1870
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
5896
Мероприятия