Россияне стали осторожней брать кредиты в банках
13 февраля 2017 10:48
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Самарская область не попала в число самых «закредитованных».
Из года в год проблема с количеством долгов у населения России растет. По последним данным, от 600 тысяч до миллиона россиян имеют задолженности, оплатить которые они не в состоянии. По данным на конец 2016 года, суммарный долг россиян перед банками приблизился к триллиону рублей – и эта сумма не учитывает неплатежи за коммунальные услуги и микрофинансовые займы. «ФедералПресс» выяснил, в каких регионах страны россияне набрали больше всего кредитов – и больше всего долгов.
Всего по итогам 2016 года в стране 9,8 % должников отдавали более половины своих доходов банкам. Тем не менее, за 2016 год он существенно сократился – на 3,9 %.
Наибольшая доля самых «закредитованных» граждан в конце 2016 года отмечена в Кировской и Амурской областях (16,64 % и 16,62 %, соответственно). В Бурятии, занявшей третье место, этот показатель составил 15,34 %.
Аккуратнее всего к своим финансам относятся жители Санкт-Петербурга (5,21 %) и Ленинградской области (6,01 %), Тульской (5,82 %) и Ярославской областей (6,41 %), а также Пермского края (7,42 %).
Среди субъектов Приволжского федерального округа более 50 % своих доходов активнее всего отдают в Кировской области (16,64 %), наименее охотно расстаются с деньгами в Пермском крае (7,42 %).
Из года в год проблема с количеством долгов у населения России растет. По последним данным, от 600 тысяч до миллиона россиян имеют задолженности, оплатить которые они не в состоянии. По данным на конец 2016 года, суммарный долг россиян перед банками приблизился к триллиону рублей – и эта сумма не учитывает неплатежи за коммунальные услуги и микрофинансовые займы. «ФедералПресс» выяснил, в каких регионах страны россияне набрали больше всего кредитов – и больше всего долгов.
Всего по итогам 2016 года в стране 9,8 % должников отдавали более половины своих доходов банкам. Тем не менее, за 2016 год он существенно сократился – на 3,9 %.
Наибольшая доля самых «закредитованных» граждан в конце 2016 года отмечена в Кировской и Амурской областях (16,64 % и 16,62 %, соответственно). В Бурятии, занявшей третье место, этот показатель составил 15,34 %.
Аккуратнее всего к своим финансам относятся жители Санкт-Петербурга (5,21 %) и Ленинградской области (6,01 %), Тульской (5,82 %) и Ярославской областей (6,41 %), а также Пермского края (7,42 %).
Среди субъектов Приволжского федерального округа более 50 % своих доходов активнее всего отдают в Кировской области (16,64 %), наименее охотно расстаются с деньгами в Пермском крае (7,42 %).
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