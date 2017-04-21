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Россияне стали чаще жаловаться на платную медицину

21 апреля 2017 11:00
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Россияне стали чаще жаловаться на платную медицину
Количество поступающих в Роспотребнадзор сообщений о плохой работе врачей частных клиник выросло в три раза.

За последние пять лет россияне стали в три раза чаще жаловаться на врачей частных медицинских клиник, следует из доклада Госсовета по защите прав потребителей. Эксперты объясняют рост числа жалоб на платную медицину увеличением объемов рынка, а не ухудшением работы врачей-частников. В то же время в 2016 году Росздравнадзор зафиксировал 30-процентный рост нарушений порядка оказания медицинской помощи.

В докладе Государственного совета РФ «О национальной системе защиты прав потребителей» говорится, что с 2010 года общее число обращений в территориальные органы и учреждения Роспотребнадзора возросло практически вдвое. В 2010 году в службу поступило 357 тыс. претензий, а в 2016-м — уже 695 тыс., пишут «Известия».

«Наибольший рост количества обращений с 2011 года произошел в сфере предоставления платных медицинских услуг. За этот период количество жалоб на некачественные услуги выросло в 3,3 раза», — сообщается в тексте доклада президенту.
В нем также указано, что за тот же период удвоилось число обращений в Роспотребнадзор с жалобами на образовательные услуги, услуги связи, общественного питания и сферу долевого строительства жилья.
«Наименьший прирост жалоб (в 1,3–1,5 раза) касался сфер туризма, бытового обслуживания и сферы финансовых услуг», — указано в документе.

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