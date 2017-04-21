Россияне стали чаще жаловаться на платную медицину
21 апреля 2017 11:00
128
За последние пять лет россияне стали в три раза чаще жаловаться на врачей частных медицинских клиник, следует из доклада Госсовета по защите прав потребителей. Эксперты объясняют рост числа жалоб на платную медицину увеличением объемов рынка, а не ухудшением работы врачей-частников. В то же время в 2016 году Росздравнадзор зафиксировал 30-процентный рост нарушений порядка оказания медицинской помощи.
В докладе Государственного совета РФ «О национальной системе защиты прав потребителей» говорится, что с 2010 года общее число обращений в территориальные органы и учреждения Роспотребнадзора возросло практически вдвое. В 2010 году в службу поступило 357 тыс. претензий, а в 2016-м — уже 695 тыс., пишут «Известия».
«Наибольший рост количества обращений с 2011 года произошел в сфере предоставления платных медицинских услуг. За этот период количество жалоб на некачественные услуги выросло в 3,3 раза», — сообщается в тексте доклада президенту.
В нем также указано, что за тот же период удвоилось число обращений в Роспотребнадзор с жалобами на образовательные услуги, услуги связи, общественного питания и сферу долевого строительства жилья.
«Наименьший прирост жалоб (в 1,3–1,5 раза) касался сфер туризма, бытового обслуживания и сферы финансовых услуг», — указано в документе.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
478
6 апреля 2017 11:00
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей. Криминал
806
21 марта 2017 09:51
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру. Социум
1029
12 января 2017 12:55
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина. Здравоохранение
2410
11 января 2017 09:18Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году. Новости Тольятти
1409
22 декабря 2016 09:40
Видеоролик опубликовали в соцсетях. Социум
6153
Фоторепортажи
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
286
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
779
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
1988
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
3019
1 сентября 2016 15:29
Как решить вопрос с хроническим накапливанием долгов за услуги ЖКХ? Мнение участников самарского рынка будет направлено в региональные и федеральные органы... ЖКХ
3087
31 июля 2016 17:42
На набережной состоялась масштабная реконструкция Аккерманского десанта. Социум
12040
Мероприятия
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают