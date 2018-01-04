Россияне стали чаще попадать в аварии из-за неисправности автомобиля
4 января 2018 11:05
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В России выросло количество ДТП из-за неисправности автомобилей. За январь-ноябрь 2017-го по этой причине произошло почти на 20% больше аварий, чем за аналогичный период прошлого года. По мнению экспертов, такая ситуация связана с тем, что россияне экономят на ремонте машин.
Количество аварий из-за неисправностей автомобилей за год выросло на 18,5%, свидетельствуют данные Госавтоинспекции, с которыми ознакомились «Известия». Если за 11 месяцев 2016-го зарегистрировано 4,9 тыс. ДТП из-за проблем с эксплуатацией машин, в 2017 году — уже 5,8 тыс. В таких авариях погибли около тысячи человек. Почти на 20% увеличилось количество раненых — до 8,7 тыс.
Заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов рассказал, что ДТП происходят «в первую очередь из-за неисправности рулевого управления и тормозной системы».
По мнению экспертов, количество аварий из-за неисправностей авто выросло, потому что граждане экономят на ремонте.
— Продажи машин долгое время падали. Это приводит к старению парка транспортных средств, — пояснила президент межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева.
Сотрудник одного из московских сетевых сервисных центров отметил, что число клиентов, которые приезжают ремонтировать автомобиль, в 2017 году сократилось.
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