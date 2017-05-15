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Россияне стали больше тратить на лекарства

15 мая 2017 10:35
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Россияне стали больше тратить на лекарства
Выручка аптек увеличилась на 20% за один год.

За первые три месяца 2017 года россияне потратили в аптеках на 20% больше средств, чем в I квартале прошлого года, тем самым увеличив доход фармацевтического сектора до 169 млрд рублей. Об этом свидетельствует отчет аналитического агентства DSM Group. Эксперты считают, что рост произошел в основном за счет увеличения стоимости препаратов. Сказались также рост покупательной способности населения и истощение давних запасов, которые многие делали, опасаясь роста цен.
По данным DSM Group, по-прежнему подавляющее большинство продаж — 48,1% — пришлось на сегмент лекарств стоимостью от 150 до 500 рублей, на медикаменты ценой выше 500 рублей пришлось 30,2% рынка.

Средневзвешенная цена за упаковку в I квартале выросла до 152 рублей со 146 рублей годом ранее. Рынок вырос пропорционально во всех ценовых сегментах. Хотя доля препаратов стоимостью до 50 рублей немного снизилась — с 6,4 до 5,8%. Доли продаж отечественных и импортных лекарственных препаратов не изменились; на долю первых пришлось 30% рынка в денежном эквиваленте. Незначительно выросли продажи рецептурных препаратов — с 47 до 48%. Количественный показатель продажи лекарственных препаратов увеличился на 13% — до 369 млн упаковок, пишут «Известия».


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