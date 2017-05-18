Россияне смогут узнать, кто использует их персональные данные
18 мая 2017 10:58
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В 2019 году заработает портал, на котором россияне смогут проверить, кому они давали свои паспортные данные, и одним кликом запретить их дальнейшее использование.
За ведение этого сайта будет отвечать Роскомнадзор. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на проект программы «Цифровая экономика».
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По задумке, портал поможет проконтролировать использование персональных данных, которые гражданин сообщает, например, при входе в бизнес-центр. Вахтер или охранник переписывает данные, а что с ними происходит дальше – неизвестно.
Источники финансирования для создания сайта еще предстоит определить, а для создания нового портала нужно выработать ряд законодательных актов, сообщают эксперты. В частности, об ответственности компаний, которые забудут внести на него необходимую информацию.
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