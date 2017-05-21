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Новости /  В стране  

Россияне смогут получать госуслуги без привязки к месту жительства или пребывания

21 мая 2017 10:41
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Россияне смогут получать госуслуги без привязки к месту жительства или пребывания
Проект поправок по этому поводу одобрило правительство.

Россияне смогут получать госуслуги без привязки к месту жительства или пребывания. Проект поправок по этому поводу одобрило правительство. В ближайшее время документ будет внесен на рассмотрение в Госдуму.

Предполагается, что получать госуслуги можно будет в любом госведомстве или в многофункциональном центре по всей территории страны вне зависимости от места жительства или места пребывания.

Отказ от территориальной привязки упростит процесс и сделает его менее затратным по времени, надеются в Минкомсвязи. Как уточняется в официальном сообщении ведомства, новые правила работы будут касаться не всех услуг, а только тех, которые включены в утверждаемый правительством перечень, передает Радио Маяк.

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