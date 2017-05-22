Я нашел ошибку
Главные новости: 
Любитель «нетрезвой езды» из Самарской области может оказаться за решеткой
Любитель «нетрезвой езды» из Самарской области может оказаться за решеткой
Россияне смогут контролировать аптеки
Россияне смогут контролировать аптеки
Из-за погоды отменено мероприятие СПИД-центра на набережной в Самаре
Из-за погоды отменено мероприятие СПИД-центра на набережной в Самаре
Сильный дождь и туман значительно осложнили передвижение катера по Волге.
Спасатели эвакуировали и передали медикам скорой помощи двух пострадавших из Рождествено и с острова Поджабный
Обновленная версия в первую очередь предложит автолюбителям обновленные материалы.
Старт продаж эксклюзивного варианта Lada Xray назначен на осень
О количестве заказанных на 2017 год ракет и стоимости контракта не сообщается.
Минобороны РФ и РКЦ «Прогресс» заключили контракты на поставку партии ракет «Союз-2»
Гендиректор «МегаФона» Сергей Солдатенков в пятничном официальном обращении сообщил, что компания предоставит компенсацию «тем абонентам, кого затронула авария». Какой будет компенсация, кому она будет предоставляться и на каком основании, пока неизвестно. Оператор пообещал сообщить детали в начале рабочей недели.
Чем для «МегаФона» обернется крупнейшая авария в его истории
Сегодня в Самаре состоялся футбольный матч Чемпионата России между командами «Крылья Советов» (Самара) и «Терек» (Грозный).
Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивали правопорядок во время проведения футбольного матча
сегодня  Понедельник, 22 мая, 09:37
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +9 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 22/05:
USD 57.16
-0.31
EUR 63.65
-0.35
Искать
Новости /  В стране  

Россияне смогут контролировать аптеки

22 мая 2017 09:17
35
Россияне смогут контролировать аптеки
Руководитель Росздравнадзора рассказал о маркировке лекарственных средств и ценообразовании на медикаменты.

С 2018 года все производители лекарств будут обязаны маркировать свою продукцию специальными кодами. С помощью сканера в аптеке или программы на своем смартфоне покупатель сможет проверить происхождение упаковки и убедиться в легальности продукции. Эксперимент по маркировке лекарств стартовал, и с 1 июня в аптеках появятся аппараты для считывания информации. Отечественные производители лекарств уже заявили, что новация может стоить потребителям подорожания препаратов на 20%, а импортеры прогнозируют перебои с поставками. Руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Известий» Элине Хетагуровой рассказал о своем видении влияния маркировки лекарств на их цену и о том, какую именно информацию смогут теперь получать потребители.

— В июне в аптеках появятся аппараты для считывания информации о лекарственном препарате. Как будет выглядеть метка и какую информацию получат потребители?

— Маркировка представляет из себя двухмерный код. Это своеобразная ссылка-маршрутизация на тот или иной сайт. В данной ситуации это тоже своего рода маршрутизатор, в котором заложена определенного рода информация. Для каждой упаковки код индивидуален. Это паспорт каждой отдельной пачки лекарственного препарата, в котором содержится информация о нем. В настоящее время — на этапе тестирования — мы решаем, какой объем данных должен быть доступен пациенту. Вариантов несколько: например, наименование препарата, индивидуальный номер упаковки, номер серии, срок годности, код ТН ВЭД (товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности). На стадии обсуждения находится вопрос о добавлении стоимости препарата. Дело в том, что в Российской Федерации существует перечень жизненно важных лекарственных препаратов, которые не могут продаваться выше цены, установленной государством. Для того чтобы не было ни у кого попытки продать этот препарат дороже, возможно введение такой опции. Это поможет избежать системы контроля со стороны Росздравнадзора, так как контролировать аптеки сможет каждый потребитель самостоятельно. Но это сложная система, потому что для ее реализации будет необходимо учитывать геопозицию, чтобы устройство четко определяло, в каком регионе находится препарат, так как в разных регионах в силу транспортной логистики разная наценка.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок.
Здравоохранение
576
17 апреля 2017  13:33
В Самару приехал главный больничный клоун страны
В Самару приехал главный больничный клоун страны
Он пообщался с медиками и волонтерами.
Здравоохранение
1240
6 апреля 2017  11:00
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей.
Криминал
1377
21 марта 2017  09:51
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру.
Социум
1560
12 января 2017  12:55
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина.
Здравоохранение
2850
11 января 2017  09:18
Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году.
Новости Тольятти
1721
Весь список

Фоторепортажи
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
1513
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
1152
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
673
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
1049
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
2305
11 сентября 2016  21:23
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
Красочное мероприятие состоялось на набережной.
Социум
3306
Весь список

Мероприятия
В Самаре на площади у музея Алабина прошел музыкальный флешмоб
В СЮИ проходят двухдневные военно-полевые сборы среди старшеклассников Самары
В Самаре прошел областной слет старших пионервожатых
Весь список
Популярное
за сегодня

С 22 мая будет изменена схема движения автомобилей на пересечении улиц Демократическая и Ташкентская

304

Чем для «МегаФона» обернется крупнейшая авария в его истории

191

Спасатели эвакуировали и передали медикам скорой помощи двух пострадавших из Рождествено и с острова Поджабный

139
за неделю

Почему сегодня не работает Мегафон в Самаре

6622

Самарская область потеряла даже низкую устойчивость

3209

Ремонт дорог в Самаре: что происходит на самом деле

2298
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают

Соложенкин Сергей Валентинович

Богомолов Евгений Николаевич

Поролло Николай Алексеевич

Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда