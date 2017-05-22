Россияне смогут контролировать аптеки
22 мая 2017 09:17
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С 2018 года все производители лекарств будут обязаны маркировать свою продукцию специальными кодами. С помощью сканера в аптеке или программы на своем смартфоне покупатель сможет проверить происхождение упаковки и убедиться в легальности продукции. Эксперимент по маркировке лекарств стартовал, и с 1 июня в аптеках появятся аппараты для считывания информации. Отечественные производители лекарств уже заявили, что новация может стоить потребителям подорожания препаратов на 20%, а импортеры прогнозируют перебои с поставками. Руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Известий» Элине Хетагуровой рассказал о своем видении влияния маркировки лекарств на их цену и о том, какую именно информацию смогут теперь получать потребители.
— В июне в аптеках появятся аппараты для считывания информации о лекарственном препарате. Как будет выглядеть метка и какую информацию получат потребители?
— Маркировка представляет из себя двухмерный код. Это своеобразная ссылка-маршрутизация на тот или иной сайт. В данной ситуации это тоже своего рода маршрутизатор, в котором заложена определенного рода информация. Для каждой упаковки код индивидуален. Это паспорт каждой отдельной пачки лекарственного препарата, в котором содержится информация о нем. В настоящее время — на этапе тестирования — мы решаем, какой объем данных должен быть доступен пациенту. Вариантов несколько: например, наименование препарата, индивидуальный номер упаковки, номер серии, срок годности, код ТН ВЭД (товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности). На стадии обсуждения находится вопрос о добавлении стоимости препарата. Дело в том, что в Российской Федерации существует перечень жизненно важных лекарственных препаратов, которые не могут продаваться выше цены, установленной государством. Для того чтобы не было ни у кого попытки продать этот препарат дороже, возможно введение такой опции. Это поможет избежать системы контроля со стороны Росздравнадзора, так как контролировать аптеки сможет каждый потребитель самостоятельно. Но это сложная система, потому что для ее реализации будет необходимо учитывать геопозицию, чтобы устройство четко определяло, в каком регионе находится препарат, так как в разных регионах в силу транспортной логистики разная наценка.
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